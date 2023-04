Про це пише видання Root Nation.

Минулого тижня надважка ракета змогла піднятися у повітря, пролетіти приблизно 4 хвилини та вибухнула над Мексиканською затокою. Під час старту уламки від стартового майданчику розліталися на відстань 420 метрів. Зараз на цьому місці утворилася вирва. Щоправда, гігантська стартова вежа все ще стоїть, а ракетна установка, яка підтримує Starship перед стартом, пошкоджена, але не впала.

Спеціалісти вважають, що ремонті роботи затримають наступні випробування ракети на декілька місяців.

You may not realize the depth of the crater Space X Starship left behind , so I added a car and an average height male to the picture so you have an idea how big that is 😅 that’s a nuke not engines https://t.co/3i1PcFabJK pic.twitter.com/20pQhavgd1