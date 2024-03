У березні в PS Plus додадуть ігор на суму понад 11 тисяч гривень

Оновлення каталогу PS Plus у березні. Фото: PS Blog

У вівторок, 19 лютого, Sony додасть у каталог PS Plus ще вісім ігор, в тому числі такі відомі як NBA 2K24 та Resident Evil 3. Про це повідомляють Українські Новини у своєму огляді новинок.

"Баскетбольні навички, жахи, супергеройські пригоди з елементами надприродного та багато іншого - все це доступно в березневому каталозі ігор для PlayStation Plus. Виходьте на майданчик у NBA 2K24, тікайте з Ракун-Сіті, який кишить зомбі, у Resident Evil 3 або об'єднуйтеся в команду, щоб взяти гору над темною стороною всесвіту Marvel у Midnight Suns", - йдеться у блозі компанії.

Сукупна вартість ігор, які мають додати у березні, перевищує 11 тисяч гривень. При цьому, не враховується вартість Mystic Pillars: Remastered, адже релізу гри ще не було, відповідно її ціну в PS Store ще не оголошено.

Повний список ігор, що будуть додані виглядає наступним чином:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel's Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Як повідомлялося раніше, у лютому до каталогу PS Plus Extra було додано 9 ігор, в тому числі Need for Speed Unbound та Assassin's Creed Valhalla.