NBA 2K24, Resident Evil 3 та ще 6 ігор – оновлення каталогу PS Plus у березні

Sony назвали вісім ігор, які будуть додані до каталогу PS Plus у березні. У вівторок, 19 лютого, власники платної підписки PS Plus Extra від PlayStation отримають доступ до оновленого каталогу ігор. Про це повідомляє PS Blog.

"Баскетбольні навички, жахи, супергеройські пригоди з елементами надприродного та багато іншого - все це доступно в березневому каталозі ігор для PlayStation Plus. Виходьте на майданчик у NBA 2K24, тікайте з Ракун-Сіті, який кишить зомбі, у Resident Evil 3 або об'єднуйтеся в команду, щоб взяти гору над темною стороною всесвіту Marvel у Midnight Suns", - йдеться у блозі компанії.

До каталогу PS Plus Extra будуть додані:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

NBA 2K24 — чергова, на цей раз вже 25-та частина однієї з найвідоміших спортивних франшиз світу від EA Sport. Баскетбольний симулятор розроблено компанією Visual Concepts Austin і опублікована 2K на основі Національної баскетбольної асоціації.

Однією з особливостей цієї частини є те, що вперше в історії NBA 2K, 2K24 дозволяє крос-платформну гру, хоча вона доступна лише у версіях гри для PlayStation 5 та Xbox Series X.

В українському PS Store наразі гра вартує 2199 гривень.

Marvel's Midnight Suns | PS4, PS5

Marvel's Midnight Suns — це тактична рольова гра, розроблена Firaxis Games у співпраці з Marvel Games.

Якщо коротко, то це чергова спроба створити XCOM. Гравцю доведеться взяти на себе роль кастомного супергероя "Мисливця", який спільно з іншими супергероями, до числа яких увійшли Залізна людина, Капітана Америка, Росомаха, Людина-павука, Червона відьма, Доктора Стрендж, Капітана Марвел, Блейд та інші, буде боронити планету. "Мисливець" може бути як чоловіком, так і жінкою, а перелік його здібностей налічує понад 40 позицій, що дозволяє експериментувати з білдом.

Бойова система у грі покрокова, схожа з серією XCOM, але з елементами механік карткових ігор. Між бойовими місіями гравець керуватиме своєю оновлюваною базою операцій під назвою "Абатство". Елементи рольової гри, такі як взаємодія з іншими персонажами, впливатимуть на ігровий процес і здібності цих героїв.

В українському PS Store наразі PS5 версія гри вартує 2099 гривень.

Resident Evil 3 | PS4, PS5

Resident Evil 3 — ремейк survival horror гри Resident Evil 3: Nemesis 1999 року. Розроблений і виданий Capcom R & D Division 1 у 2020 році.

Як і в оригінальній грі, гравець відігрує роль спецпризначенки Джилл Валентайн, яка бореться з зомбі в місті Раккун-Сіті. На відміну від оригінальної гри, що мала фіксовані ракурси огляду, ремейк має вільну камеру від третьої особи, як і ремейк Resident Evil 2. Багато місць не є технологічнішими відповідниками місць із Resident Evil 3: Nemesis, а цілковито нові. Тут стало менше розвилок сюжету, інвентар можна поступово збільшувати, а зброю вдосконалювати. Героїня отримала змогу ухилятися від ворожих атак.

Ремейк отримав схвальні відгуки як від гравців, так і від преси.

В українському PS Store наразі стандартна версія гри вартує 1199 гривень.

LEGO DC Supervillains

Lego DC Super-Villains (LEGO DC: Супер-Лиходії) — мультиплатформенна відеогра 2018 року, розроблена Traveller's Tales та видана Warner Bros. Гра є частиною трилогії ігор Lego Batman та четвертою лего-грою у всесвіті DC.

На відміну від трилогії Lego Batman, це буде перша відеогра Lego, яка повністю зосередитися на лиходіїв Всесвіту DC. Також, на відміну від попередніх ігор, гравці можуть створити персонажа, який буде інтегрований в історію сюжету. У міру просування гравців в грі, нові можливості та настройки будуть розблоковані для використання гравцями.

Гра не має PS5-версії, в українському PS Store вона наразі вартує 1799 гривень.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Містичні стовпи (Mystic Pillars) - це унікальне поєднання інтригуючих головоломок та захопливого сюжету, що розгортається в Стародавній Індії. Гра є переосмисленням традиційної індійської настільної гри "Алі Гулі Мане" або всесвітньо відомого варіанту "Манкала".

Гравцю доведеться зіграти за таємничого мандрівника, чия подорож через увесь світ привела до королівства Зампі.

"Подолайте посуху, що охопила колись процвітаюче королівство Зампі, розв'язуючи головоломки та руйнуючи магічні стовпи, що перекривають воду. У цій ремастерованій версії представлено мальовані обкладинки у яскравому 4K, а також покращений інтерфейс і кат-сцени. На гру значно вплинули та надихнули Хампі - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також індійська культура", - йдеться в описі гри

Mystic Pillars доступна 21 мовою, в тому числі маловідомі мови, такі як телугу, каннада, тамільська, каталонська тощо.

Релізу ігри ще не було, її вартість в PS Store не зазначена.

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Blood Bowl 3 — покрокова фентезійна спортивна відеогра, розроблена Cyanide Studios та видана Nacon. Гра заснованої на однойменній настільній грі від Games Workshop.

Гра являє собою фентезійну версію американського футболу, в яку грають дві команди до 16 гравців, кожна з яких виставляє на поле до 11 гравців одночасно. Тачдауни зараховуються після того, як м'яч потрапляє в кінцеву зону супротивника. Гравці можуть намагатися поранити, покалічити або вбити суперника, щоб полегшити забивання тачдаунів, зменшивши кількість гравців противника на полі.

Гра базується на покроковому проходженні та має суворий 2-хвилинний хронометраж ходів, а також банк часу в сім з половиною хвилин, який гравці можуть використовувати, якщо їм потрібен додатковий час на певний хід

Важливо зазначити, що Blood Bowl 3 містить Battle Pass та мікротранзакції.

Гра отримала середні відгуки та багато критики з боку гравців.

В українському PS Store наразі стандартна версія гри вартує 1199 гривень, але наразі продається зі знижкою 50% за 599,50 гривень.

Super Neptunia RPG

Super Neptunia RPG — японська рольова відеогра з бічною прокруткою в серії Hyperdimension Neptunia, розроблена Artisan Studios, за підтримки Idea Factory та Compile Heart.

У Super Neptunia RPG гравець подорожує горизонтальним світом підземель, міст тощо. У містах гравці можуть купувати та продавати предмети й зброю, приймати та звітувати про квести, а також заходити в різні будівлі. У підземеллях бродять монстри, а також заховані скрині зі скарбами. Дотик до монстра починає битву, в якій можуть брати участь до 4 членів партії. З плином часу накопичуються очки дії, які кожен персонаж може використати для активації своїх умінь, які поділені за принципом стихій.

Персонажами гри є 4 процесори Gamindustri (Neptune, Noire, Blanc і Vert), їхні форми HDD (Purple Heart, Black Heart, White Heart і Green Heart), а також новий персонаж на ім'я Chrome. Додаткові персонажі доступні за допомогою платного завантажуваного контенту.

Super Neptunia RPG отримала загалом змішані відгуки. Хвалили її художнє оформлення та презентацію, в той час, як недоліками були названі продуктивність та складний платформер. Додаткову критику викликало рішення Sony цензурувати версію для PS4.

Гра не має PS5-версії, в українському PS Store вона наразі вартує 949 гривень.

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Dragon Ball Z: Kakarot — це рольова гра з елементами файтінгу, розроблена CyberConnect2 та опублікована Bandai Namco Entertainment, заснована на франшизі Dragon Ball.

У гри гравець може битися з супротивниками та займатися такими видами діяльності, як риболовля, збирання Z-куль, їжа, їзда на ховеркарі, тренування та вдягання персонажів в емблеми душ. Сюжет гри слідує за розвитком подій аніме-серіалу, оскільки гравець взаємодіє з навколишнім світом у вигляді різних ігрових персонажів. Гравці можуть досліджувати світ і виконувати побічні завдання, щоб розвивати сюжет. Гра розділена на чотири сюжетні лінії: Сага про Сайяна, Сага про Фрізу, Сага про Клітину (де гравець отримує свій ховер-автомобіль) та Сага про Буу.

За оцінками агрегатора рецензій Metacritic, "Какарот" отримала "змішані або середні" відгуки для версій для Windows, PlayStation 4 і Xbox One і "загалом сприятливі" відгуки для версій для Switch і PlayStation 5. Гру хвалять за якісну бойову систему та подачу сюжету, але критикують слабо пропрацьовані елементи рольової гри.

Dragon Ball Z: Kakarot хоча й має PS4-версію, але в каталог буде включено тільки PS5. В українському PS Store вона наразі вартує 1999 гривень.

Варто зазначити, що власники підписки PS Plus Deluxe у березні також отримають поповнення у каталозі "Класика". Туди увійдуть такі ігри як:

🎮 Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

🎮 Cool Boarders | PS4, PS5

🎮 Gods Eater Burst | PS4, PS5

🎮 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

🎮 JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R | PS4

Як повідомлялося раніше, у лютому до каталогу PS Plus Extra було додано 9 ігор, в тому числі Need for Speed Unbound та Assassin's Creed Valhalla.