Need for Speed Unbound, Assassin's Creed Valhalla та ще сім ігор – оновлення каталогу PS Plus у лютому

У вівторок, 20 лютого, у каталог ігор платної підписки PS Plus Extra від PlayStation буде додано дев'ять нових ігор. Відповідне повідомлення опубліковано в PS Blog.

"Лютневий каталог ігор для PlayStation Plus об'єднує гоночні гострі відчуття, науково-фантастичні пригоди та добірку записів із класичної серії рольових ігор. Вирушайте на вулиці в Need for Speed Unbound, вирушайте в космос у The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, а потім відчуйте знаменитий фентезійний екшен у жанрі рольової гри в Tales of Arise. У ці та багато інших ігор можна буде грати з 20 лютого", - йдеться у публікації.

До каталогу PS Plus Extra будуть додані:

Need for Speed Unbound

Чергова, двадцять п'ята, гра франшизи NFS у жанрі перегонів від Electronic Arts. Сюжетна історія розгортається у вигаданому місті Лейкшор та розповідає історії про вуличного гонщика.

Need for Speed Unbound була випущена у грудні 2022 року. Вона отримала загалом схвальні відгуки критиків, які похвалили художній дизайн. Преса назвала Unbound найкращою грою Need for Speed за довгий час. При цьому, гра показала невтішні комерційні результати, продажі виявилися на 64 % нижче в порівнянні з попередньою грою Need for Speed Heat.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

The Outer Worlds (укр. Зовнішні світи) — це рольовий бойовик з видом від першої особи, розроблена Obsidian Entertainment і видана Private Division.

Сюжет гри описує ретрофутуристичне майбутнє, що має своїм джерелом альтернативну історію нашого світу. В 1901 році президента США Вільяма Мак-Кінлі не було вбито, як наслідок бізнес-трасти продовжили розростатись. З часом вони розвинулись у мегакорпорації, що стали колонізувати космос. До часу подій гри зберігся модерний стиль, що сусідує з високими технологіями. Корпорації експлуатують робітників, визискуючи все більші прибутки.

Під час проходження гравець буде мати можливість робити вибір, який впливатиме на розвиток сюжету, а також фінал гри.

The Outer Worlds має більшість типових для жанру механік. Наприклад, на початку гравцю належить створити свого персонажа, обравши його вигляд і характеристики. Всі головні характеристики поділяються за категоріями: тіло (сила і спритність), розум (інтелект і спостережливість) і особистість (привабливість і сила духу).

Гра була номінована на низку нагород за сценарій, озвучення та візуальний дизайн — забрала додому п'ять нагород від NAVGTR Awards 2020 та Big Apple Award як "Гра року" на New York Game Awards 2020.

В каталозі буде представлене розширене видання для PlayStation 5.

Tales of Arise | PS4, PS5

Tales of Arise — японська рольова гра, реліз якої відбувся 10 вересня 2021 року. Це сімнадцята частина основної серії Tales; її розробкою та видавництвом займалася компанія Bandai Namco.

Події Tales of Arise розгортаються у вигаданому всесвіті, який розділений на два світи: середньовічний світ Дана і технологічно просунутий Рена.Завдяки своїм технологіям і просунутій магії, Рена довгий час панувала над Даною, забираючи його ресурси та викрадаючи жителів у рабство. Головними героями є Алфен (представник Дани) і Шион (дівчина з Рени), які подорожують разом.

У грі здебільшого позитивні відгуки преси та шанувальників жанру. Tales of Arise продалася більш ніж мільйонним тиражем за перший тиждень продажів, таким чином вона стала найбільш швидко продаваною грою в серії.

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Передостання на цей час та найдовша гра серії Assassin's Creed від Ubisoft.

Основні події гри розгортаються в добу вікінгів. У 873 році нашої ери Ейвор (стать персонажа гравець може обрати сам на початку гри) приводить своїх однодумців з Норвегії на оселення у середньовічній Англії. Це призводить до конфлікту з англосаксонськими королівствами. Виборюючи незалежність для свого королівства, Ейвор виявляє, що за цими подіями стоїть таємний Орден Стародавніх Як і попередні ігри в серії, Вальгалла містить також сюжету лінію у сучасному світі, яка слідує за Лейлою Гассан, героїнею, яка вже з'являлась у попередніх частинах гри Origins та Odyssey.

Від попередніх частин Assassin’s Creed Valhalla відрізняється поглибленою механікою бою. Так, вперше, в грі з'явився показник витривалості, який витрачається на блокування ворожих ударів, ухиляння та сильні удари. Як в Odyssey, адреналін накопичується в бою і дозволяє потім виконати особливу потужну атаку. Функцію "Орлиного зору" тут виконує ручний ворон Сунін, з допомогою якого Ейвор бачить з висоти де розташовані об'єкти, що становлять інтерес.

Зі зброї Ейвор може користуватися сокирами (одноручними та дворучними), мечами, кістенями, бойовими молотами, списами, луками, а також захищатися щитами. Дозволяється брати по зброї в кожну руку.

Також у грі є окрема механіка нападу на поселення, яка є сюжетною.

Assassin's Creed Valhalla отримала схвальні відгуки як від гравців, так і від преси. На агрегаторі Metacritic середні оцінки гри 83/100 у версії для ПК-версії та 84/100 для PlayStation 5 та Xbox Series X.

LEGO Worlds | PS4

LEGO Worlds - відеогра-пісочниця за мотивами Lego, розроблена компанією Traveller's Tales та видана Warner Bros. Games. Самі розробники описують її як "відкрите середовище процедурно згенерованих світів, повністю виготовлених із кубиків LEGO, якими ви можете вільно маніпулювати та динамічно заповнювати моделями LEGO".

"Створюйте все, що тільки можете собі уявити, по одній цеглині за раз або використовуйте масштабні інструменти ландшафтного дизайну, щоб створити величезні гірські хребти та всіяти свій світ тропічними островами. Вставте збірні конструкції, щоб побудувати та налаштувати будь-який світ на свій смак. Досліджуйте, використовуючи вертольоти, дракони, мотоцикли або навіть горил, і відкривайте скарби, які покращують ваш ігровий процес. Спостерігайте, як ваші творіння оживають через персонажів і істот, які взаємодіють з вами та один з одним несподіваним чином. У LEGO Worlds можливо все", - йдеться в описі гри на PS Blog.

Гра була номінована чотирнадцятою Премією Британської Академії в області відеоігор в категорії "Сімейна гра", хоча загальні відгуки від гравців та преси доволі посередні.

LEGO Jurassic World

LEGO Jurassic World – гра, яка адаптує сюжети перших чотирьох фільмів із франшизи "Парк Юрського періоду" та є частиною серії відеоігор на тему Lego, яка розроблена TT Fusion та видана Warner Bros. Interactive Entertainment.

Ігровий процес Lego Jurassic World схожий на інші відеоігри Lego та полягає у вирішенні гравцем простих головоломок. У грі 20 рівнів, по п'ять рівнів на основі кожного фільму. Доступ до рівнів здійснюється через вільно переміщувану зону надземного світу.

У грі представлено понад 100 персонажів, за яких можна грати, в тому числі понад 20 видів динозаврів, таких як анкілозавр, стегозавр, трицератопс та тиранозавр.

Roguebook | PS4, PS5

Roguebook - карткова roguelike-гри з унікальними механіками, над якою працювали розробники Faeria та Richard Garfield, творець Magic: The Gathering. Гра побудована на традиційній системі покрокового бою та використовує механіку побудови колод.

Гравці мандрують мапою світу у вигляді книги знань. Виграючи битви з ворогами, гравці здобувають чорнило. Це чорнило можна використовувати для розкриття особливостей мапи. Пензлі можуть відкрити більшу частину мапи. Гравці об'єднують колоди двох персонажів, кожен з яких має свої унікальні навички та тактику. Крім чорнила, гравці можуть накопичувати гроші та самоцвіти, які можна використовувати для покращення карт, надаючи їм унікальні здібності. Кожне проходження може назавжди розблокувати нових персонажів, карти та інші ігрові елементи, що робить нові ігри простішими.

Попри специфічність жанру, гра отримала позитивні відгуки від преси та гравців.

Rogue Lords | PS4

Rogue Lords - roguelike, де гравець відіграє роль Диявола. Гра від Leikir Studio та Cyanide Studio була презентована у 2021 році.

"Командуйте загоном видатних лиходіїв і допомагайте їм виходити переможцями з непередбачуваних ситуацій і покрокових боїв. Відкривайте нові навички, шукайте потужні комбінації та змінюйте хід подій за допомогою диявольських сил. Але лише зібравши всі стародавні артефакти, ви зможете помститися своїм заклятим ворогам - мисливцям за демонами", - розповідають розробники про Rogue Lords.

ЗМІ назвали гру "одним із найстильніших, найоригінальніших, найскладніших та найсуперечливіших клонів Slay the Spire".

Tales of Zestiria | PS4

Tales of Zestiria - японська рольова гра, яка розроблялася для PlayStation 3. П'ятнадцята частина серії ігор Tales. Розробником і видавцем є компанія Bandai Namco Games.

В Tales of Zestiria використовувається концепція відкритого світу. Бойова система являє собою вдосконалену версію лінійної бойової системи з попередніх ігор в серії. Вона називається Fusionic Chain Linear Motion Battle System; важливе місце в ній відводиться мечам і магії. Як і в попередніх іграх серії, у кожного персонажа є набір спеціальних умінь, які називаються "Артес". Як і в Tales of Graces, артеси поділяються на два типи: люди спеціалізуються на прийомах ближнього бою, тоді як представники раси серафимів застосовують магічні атаки середньої та дальньої зони дії.

Як повідомлялося раніше, у січні в PS Plus Extra також було додано 9 нових ігор.