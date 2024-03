Про це йдеться в соцмережі Х.

"Шановний Ілоне Маску, причина, через яку НАТО було засновано, існує і буде існувати, – це Росія та інші вороги вільного світу", – йдеться в повідомленні.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N