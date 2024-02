У соціальній мережі Х він опублікував карикатуру, на якій зображено українського військового.

На опублікованій військовий заглядає в ящики з наданими боєприпасами, проте вони є лише в двох з шести. В інших лише порожні обіцянки.

"Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – зазначив Рінкевичс.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6