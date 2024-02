Генеральний директор Intuitive Machines, виступаючи під час прямого ефіру, підтвердив, що космічний корабель успішно приземлився та передає стійкий сигнал з поверхні супутника.

"Ми можемо підтвердити наявність нашого апарата на Місяці, і отримуємо сигнал. Odysseus знайшов новий прихисток", - повідомив керівник польоту Odysseus під час трансляції.

Корабель, який стартував 15 лютого з Землі, здійснив посадку в автономному режимі. Точне місце посадки наразі невідоме, інженери продовжують аналізувати дані з приладів корабля.

Протягом короткого періоду центр управління польотом втратив зв'язок з апаратом. Відновлення сигналу та підтвердження факту посадки зайняло близько десяти хвилин. Як повідомило NASA після успішної посадки, Odysseus торкнувся місячної поверхні о 23:24 за Гринвічем.

Ця місія стала першою успішною приватною спробою приземлитися на Місяць і першою успішною м'якою посадкою США за понад 50 років. Останній американський модуль, який здійснив посадку на поверхню супутника, був під час місії Аполлон-17 у 1972 році.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU