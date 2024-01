Матернова зазначила, що у вівторок Україна стала жертвою чергової жорстокої російської атаки.

"Столиця України Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті мирні жителі, зруйнована інфраструктура.

Зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності", – заявила посол.

Ukraine 🇺🇦 has felt victim to another savage Russian attack today. Capital Kyiv & Kharkiv pummelled by RU missiles & drones. Civilians injured & killed, infrastructure destroyed.



🇺🇦 needs more support now to save lives.



🇷🇺 will be held accountable. #SlavaUkraïni https://t.co/rURgjFgemj