Про це Санду написала у своєму Twitter (Х).

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду.

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.

As 2024 begins, Russia’s brutal attacks on Ukrainian cities continue, causing death and destruction.



Moldova strongly condemns this aggression and stands firmly with Ukraine.



Unabated international support is crucial for Ukrainians to defend their sovereignty and people.