Сервіс HowLongToBeat, що спеціалізується на публікації даних про час, який гравці витрачають на проходження відеоігор, зробив підбірку ігор, які геймери цьогоріч найчастіше відкладали на потім. Свій топ-10 сервіс опублікував в X (Twitter).

Звання гри, яку найчастіше гравці додавали у беклог, стала RPG від студії Larian Брама Балдура 3 (Baldur's Gate 3), яку, окрім іншого, нещодавно було визнано грою року.

На другому місце йде пригодницька гра у жанрі фентезі The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Замикає трійку ігор, які цьогоріч найчастіше відкладали на потім, рольова гра, події якої відбуваються у світі Гаррі Поттера - Hogwarts Legacy

Повна версія першої десятки за версією HowLongToBeat виглядає наступним чином:

🎮 Baldur's Gate 3

🎮 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

🎮 Hogwarts Legacy

🎮 Resident Evil 4

🎮 Starfield

🎮 Hi-Fi RUSH

🎮 Final Fantasy XVI

🎮 Dead Space

🎮 Star Wars Jedi: Surivor

🎮 Sea of Stars

Варто зазначити, що автори списку не розкрили дані про те, скільки гравців вирішили завершити ту чи іншу гру пізніше.

