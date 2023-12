У ніч на 8 грудня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення найпрестижнішої премії у галузі відеоігор The Game Awards 2023.

«The Game Awards часто називають відеоігровим Оскаром і порівняння цілком зрозуміле. Зараз це головна церемонія нагородження відеоігор і розробників, тут є своя "академія", яка обирає найкращі ігри (хоча враховують і голоси глядачів), свої зірки та кумири, а й гості з класичного кінематографа теж приходять уже на кожне шоу», - розповідає відеоігровий експерт Владислав Покришка.

На The Game Awards 2023 такими були Меттью Мак-Конагей, який озвучуватиме гру Excodus, а також Джордан Піл (режисер оскароносного хорору "Геть"), який у кооперації з Хідео Кодзімою анонсував хорор OG. А гру року оголошував зірка фільму «Дюна» Тімоті Шаламе.

Головним тріумфатором TGA 2023 стала гра у жанрі RPG від бельгійської студії Larian Studios Baldur's Gate 3 («Брама Балдура 3»). Гра отримала нагороди в таких категоріях як «Гра року», «Найкраща підтримка спільноти», «Найкраща RPG», «Найкращий мультиплеєр», «Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон за роль Астаріона) та «Голос гравців».

«Повноцінний реліз Брами Балдура став неймовірним подарунком фанатам рольових ігор. І не тільки! Адже, як на мене, найкраща риса цієї гри - повна свобода дій. Вона не заважає експериментувати, а навпаки - реагує на спроби гравців її «зламати» і мотивує продовжувати дослідження різних можливостей! Ну і не можна оминути те, що обидва цьогорічні фаворити мають українську текстову локалізацію і це дуже крутий подарунок українській спільноті», - заявила в коментарі Українським Новинам відома українська ют’юб-оглядачка Київське Вуду.

Погоджується з нею й інший відомий український ігровий блогер Пан Базун.

«Те, що грою року стане Брама Балдура 3, мало для кого стало несподіванкою, все ж це гра яка вибила абсолютно всіх розробників з колії та поставила перед питанням від гравців: а чому ви не можете так само? Вплив Брами Балдура на ігрову індустрію може бути довгостроковим, якщо хтось із видавців захоче повторити її успіх, як свого часу було зі Скайрімом чи Відьмаком 3», - сказав він.

Другою грою за кількістю нагород став хорор з елементами виживання, розроблений Remedy Entertainment і виданий Epic Games Publishing Alan Wake 2. Гра отримала нагороди в категоріях «Найкращий арт», «Найкраща робота геймдиректора» і «Найкращий наратив».

У номінації «Найкращий пригодницький екшен» перемогла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. А Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt Red отримала премію в категорії «Найкраща підтримка гри».

Final Fantasy XVI заробила нагороду за найкращий саундтрек і музику, а найкращою адаптацією визнали серіал HBO за The Last of Us.

Найочікуванішою грою 2024 року визнано Final Fantasy VII Rebirth.

Загалом нагорода була вручена у 32 номінаціях.

Опитані Українськими Новинами представники української ігрової спільноти погоджуються у думці, що цьогоріч церемонія вдалася.

«Цього року обійшлося без фінальних сюрпризів на кшталт школяра, який вибігав на сцену минулого року, хоча той і був присутній в залі й дратував інших у твіттері своїми фотографіями й натяками. Відчуття несправедливості результатів або недомовленості після конференції не залишилося, а масштаб дійства хоч уже й не так дивує, але впевнено говорить, що ігри давно вийшли з категорії розваг «для своїх» - і за популярністю, і за бюджетами», - наголосив відеоігровий експерт Владислав Покришка.

Водночас в інших представників спільноти вже ж були зауваження до організаторів церемонії.

«Особисто від мене є лиш одна претензія до TGA загалом - відсутність Like a Dragon [гра з відомої японської відеоігрової франшизи Yakuza -ред.] у номінаціях, хоча б по саундтреку. Щороку цю серію ніби ігнорують, а вона заслуговує на висвітлення!», - заявив Пан Базун.

