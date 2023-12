Google поділився щорічним топом пошукових запитів за різними темами, серед яких є й відеоігри.

Серед ігор світовим лідером з кількості запитів стала Hogwarts Legacy - найбільш продаваний тайтл 2023 року, який майже не виходить із чартів продажів. Грою найбільше цікавилися в Німеччині, Норвегії та Великій Британії.

На другому місці опинилася The Last of Us, але не виключено, що це сталося частково через однойменний серіал. Хоча в підсумках Google є й окремий топ для шоу, і там проєкт HBO також згадується.

Примітно, що Baldur's Gate 3, яку визнали грою року на The Game Awards, не потрапила в топ-5.

Також в десятку потрапила російська гра Atomic Heart, але, якщо дивитися у розрізі регіонів, то за межами Росії інтерес до гри був мінімальний.

При цьому в топ-10 не увійшли такі великі релізи як Marvel's Spider-Man 2 і The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Але до десятки кращих потрапив "виживач" Sons of the Forest.

Топ-10 ігор за кількістю пошукових запитів виглядає наступним чином:

🎮Hogwarts Legacy

🎮The Last of Us

🎮Connections

🎮Battlegrounds Mobile India

🎮Starfield

🎮Baldur's Gate 3

🎮Suika Game

🎮Diablo IV

🎮Atomic Heart

🎮Sons of the Forest

Також у Google повідомили які фільми українці гуглили найчастіше: серед десяти найпопулярніших опинився навіть один російський мультфільм.