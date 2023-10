Про це повідомила журналістка видання "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

За її словами, військове командування України провело зустріч із представниками військового командування країн-партнерів України.

"Темпи поставок озброєнь в Україну не зменшаться. Уже в січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 кілометрів", — написала вона в соцмережі Х (раніше Twitter).

Гонгадзе додала, що ракети, поставки яких очікуються в січні, будуть оснащені бойовою частиною масою 100 кілограмів.

Співрозмовник журналістки з Генштабу ЗСУ не уточнив, про яку саме ракету йдеться.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as a result of the meeting between the military command of Ukraine and the military command of the allies, the pace of supplying weapons to Ukraine will not decrease. In January 🇺🇦 will receive new 300 km range missiles.