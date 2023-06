Про це повідомив Олексій Кулеба у своєму Twitter.

"Я провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити йому про те, як Росія підірвала Каховську дамбу та які наслідки це має для людей і навколишнього середовища. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків спричиненої Росією катастрофи", – йдеться в повідомленні.

I had a call with @JosepBorrellF to update him on how Russia blew up the Kakhovka dam and what the implications are for people and the environment. The EU is ready to provide necessary assistance and humanitarian aid to mitigate the consequences of this Russia-made disaster.

Раніше Боррель прокоментував підрив Каховської ГЕС у своєму Twitter

"Руйнування дамби Каховської ГЕС представляє новий вимір російських звірств, що ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів. Напади на цивільну інфраструктуру кваліфікуються як воєнні злочини. Ми підтримуємо зв'язок з Україною, щоб забезпечити нашу допомогу", – написав він.

The destruction of the #KakhovkaDam represents a new dimension of Russian atrocities, putting the lives of hundreds of thousands of civilians at risk.



Attacks on civilian infrastructure qualify as war crimes.



We are in touch with Ukraine to ensure our assistance@JanezLenarcic https://t.co/h5uiRZuuw4