Про це Мішель написав у Twitter.

"Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин – і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", – написав він.

Він пообіцяв порушити це питання на червневому саміті ЄС. Також Мішель запропонував більше допомоги затопленим територіям.

"Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи", – заявив Мішель.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable.