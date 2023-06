Про це вона написала у своєму Twitter.

"Саме діти, жінки та чоловіки України страждатимуть від наслідків жахливої ​​руйнації Каховської ГЕС. Це акт проти людства. Воєнний злочин, який ми не можемо залишити без відповіді. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує нашої допомоги", – йдеться в повідомленні.

It is the children, women & men of Ukraine who will suffer the consequences of the terrible destruction of the #NovaKakhovka hydroelectric power plant.



This is an act against humanity. A war crime which we cannot leave unanswered.



Today, more than ever, Ukraine needs our help.