У вівторок, 30 березня, SpaceX провела висотні випробування прототипу Starship SN11.

Після запуску корабель успішно набрав задану висоту, зробив переворот у горизонтальне положення і почав знижуватися до місця посадки.

На позначці в 5 хвилин 48 секунд SN11 увімкнув свій перший двигун, однак через кілька секунд корабель вибухнув. Зв'язок з прототипом була втрачена. У той же момент з повітря почали падати уламки ракети.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск вже встиг прокоментувати інцидент з прототипом SN11.

"Принаймні кратер (від вибуху апарату - ред.) розташований в потрібному місці ", - написав Маск у своєму Twitter-акаунті.

At least the crater is in the right place!