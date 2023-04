Про це повідомляє пресслужба SpaceX.

За запуском можна було спостерігати онлайн.

Запуск відбувався на космодрому в Техасі. Здійснити його вдалося з другої спроби, бо перший відмінили за декілька хвилин до старту через технічні несправності.

Під час тестового запуску частина двигунів Raptor, встановлених на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу.

В планах Ілона Маска корабель Starship має перевозити до 100 осіб. Її можна буде використовувати для польоту на Марс чи космічного туризму.

Запущена ракета є найбільшою і найпотужнішою ракетною системою, коли-небудь запущеною людством.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK