Про це пише видання le Figaro.

Футбольні фанати влаштували бійки з поліцією у Парижі, Ліоні, Ніцці та Монпельє. Повідомляється, що під час протестів загинув 14-річний підліток, задавлений автомобілем. Він разом з іншими протестувальниками спробував зірвати прапор Франції з машини, проте водій рушив з місця, розвернувся та врізався у підлітка. Потерпілого доправили до лікарні, де він і помер.

Також заворушення сталися у Брюсселі, де в кінці листопада фани збірної Марокко били вітрини та трощили автомобілі.

Нагадаємо, 14 грудня збірна Франції перемогла збірну Марокко з рахунком 2:0 у півфіналі Чемпіонату світу з футболу. Це був перший в історії випадок, коли африканська команда добралася до півфіналу мундіалю.

Днем раніше збірна Аргентини переграла хорватів з рахунком 3:0. Тепер аргентинці поборються з французами у фіналі Чемпіонату. А Марокко спробує поборотися з Хорватією за бронзові нагороди.

