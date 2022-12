Матч можна було подивитися онлайн на каналі "Суспільне. Спорт".

Основна 90-хвилинка закінчилася без голів. Бразильці вісім разів ударами в площину змушували вступати в гру голкіпера хорватів Домініка Ліваковича. Водночас у підопічних Далича не було жодного прицільного удару в площину.

Гра перейшла в екстратайм, протягом якого Неймар забив гол у ворота хорватів. Але протягом других 15 хвилин вже хорвати за три хвилини до закінчення другого екстратайму реалізували свою єдину спробу вдарити по воротах. З рахунком 1:1 команди пішли бити пенальті.

Голкіпер зробив свій перший сейв у серії після першого ж удару від Родріґо, після чого вирішальний удар не реалізував Маркіньойс. Завдяки точним ударам Влашича, Маєра, Модрича та Оршича хорвати потрапили у півфінал ЧС-2022.

The moment Croatia knocked out Brazil on penalties! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mvGnzgvlqc

Нагадаємо, пресаташе збірної Бразилії обурив своїм вчинком чималу кількість уболівальників. Під час прес-конференції в Катарі на стіл зстрибнув кіт. Пресаташе взяв кота за шкірку та скинув його на підлогу. Це обурило фанатів футболу. Дехто через це навіть побажав бразильцям найшвидшого вильоту з Мундіалю.

Clearly, Brazil underestimated both Croatia and the karmic power of cats pic.twitter.com/OZteoZuDai