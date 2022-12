Гра приймав стадіон "Лусайл Айконік" у Лусаїлі.

У другому таймі аргентинці повели в рахунку, а потім подвоїли перевагу. Але Нідерланди змогли відігратися з рахунку 0:2 до 2:2 і перевели гру у овертайм.

Кінець другого тайму відзначився масовою бійкою "стінка на стінку". Під кінець основного часу матчу при рахунку 2:1 аргентинці досить агресивно відбирали м'яч. Після кількох підкатів та свистка арбітра хтось із аргентинців засадив м'ячем по лаві запасних суперника. Далі лава запасних майже у повному складі вибігла на поле виясняти відносини. Згодом на допомогу польовим аргентицям прибігли і їх запасні. Розбороняти футболістів довелося судді.

Протягом овертайму 30 хвилин жодна з команд гол не забила, тому команди відпарилися бити пенальті.

У серії пенальті південноамериканська команда перемогла із рахунком 4:3.

