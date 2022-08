Про це написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич у своєму Twitter.

"Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію", - написав Ринкевич.

Він закликав чинити тиск на громадськість РФ, зупинивши видачу віз.

"Один із кроків, щоб зупинити Росію, - те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки", - зазначив глава МЗС.

Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression



One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban