Про це вона написала у Twitter.

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - написала Каллас.

Вона зауважила, що авіасполучення з Росією наразі закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії – Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - наголосила вона.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now