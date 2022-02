Російське вторгнення в Україну може розпочатися будь-коли, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Сполучені Штати продовжують спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації, включно з прибуттям нових сил до кордону з Україною.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN сьогодні, 11 лютого.

США та їхні союзники мають нові розвідувальні дані, які припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до закінчення Олімпіади, повідомили CNN кілька джерел, знайомих із цим питанням.

"Росія може розпочати широкомасштабний наступ на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні. Ми бачимо тривожні ознаки російської ескалації, в тому числі нові сили, що прибувають до українського кордону, і вважаємо, що наступ може розпочатися будь-якої миті", – заявив Блінкен.

Також держсекретар США повідомив, що Штати продовжуватимуть згортати присутність своєї дипмісії в Україні через загрозу російського вторгнення.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен заявили, що публікація США розвідданих про план Росії створювати сфабриковані приводи для вторгнення в Україну запобігає цьому плану.

3 лютого американські видання The New York Times і The Washington Post з посиланням на високопоставлені джерела в уряді США повідомили, що США отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати відео про вторгнення українських військових на територію Російської Федерації або Донбас як привід вторгнення в Україну.

9 лютого західні ЗМІ повідомили, що Державний департамент США розробляє план перенесення американського посольства в разі вторгнення Росії. Дипломатичну установу планується перевезти до одного із західних міст України.