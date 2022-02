Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зійшлися на тому, що публікація США розвідданих про план Росії створювати сфабриковані приводи для вторгнення в Україну запобігає цьому плану.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передають Українськi Новини.

"Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Держсекретар поінформував главу української дипломатії про результати своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ", - йдеться у ньому.

Кулеба та Блінкен погодили подальші кроки України та США у реалізації стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії.

Вони констатували суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти Росії та виході цієї роботи на завершальний етап.

Сторони обговорили динаміку переговорів у рамках "нормандського формату" та висловили надію на те, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію у наступних раундах переговорів.

Міністр висловив подяку держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності української держави.

Держсекретар підтвердив роботу адміністрації президента США Джо Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу ризиків безпеки з боку Росії на її економіку.

Наголошено, що Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації про можливу підготовку Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення.

"Міністр та держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє запобігти втіленню подібних планів у дійсність, і домовилися й надалі взаємодіяти у цій сфері", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 лютого американські видання The New York Times і The Washington Post з посиланням на високопоставлені джерела в уряді США повідомили, що США отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати відео про вторгнення українських військових на територію Російської Федерації або Донбас як привід вторгнення в Україну.

Прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона з посиланням на дані американської розвідки заявив, що Велика Британія твердо впевнена у намірі Росії створити привід для вторгнення в Україну.

При цьому 26 січня Міністерство закордонних справ після рішення евакуації окремими країнами, зокрема США та Великою Британією, частини співробітників посольств в Україні попросило партнерів утримуватися від кроків, що нагнітають інформаційне поле.