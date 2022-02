США отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати відео про напад українських військових на територію Російської Федерації або Донбас як привід вторгнення в Україну.

Про це повідомляють американські видання The New York Times та The Washington Post, передають Українськi Новини.

"За словами високопосадовців адміністрації та інших осіб, поінформованих про цей матеріал, Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фальшивого відео, заснованого на недавніх кампаніях із дезінформації", – йдеться в повідомленні The New York Times.

Підкреслено, що план, який Сполучені Штати сподіваються зірвати, оприлюднивши, передбачає організацію та зйомку сфабрикованого нападу українських військових або на російську територію, або на російськомовне населення на сході України.

Згідно з повідомленням, російські чиновники заявили, що мали намір використати відео, щоб звинуватити Україну в геноциді проти російськомовного народу. Чиновники не розкривали жодних прямих доказів російського плану чи того, як вони дізналися про це, говорячи, що це поставить під загрозу їхні джерела та методи. За словами посадових осіб, відеозапис повинен був бути ретельно продуманий, і до нього мали бути включені графічні зображення інсценованих наслідків вибуху у вигляді трупів і руйнувань.

Вони сказали, що відео також включає підроблену українську військову техніку, дрони турецького виробництва й акторів, що грають російськомовних скорботних. Американські чиновники не сказали, хто саме в Росії планував операцію, але високопосадовець зазначив, що російська розвідка була "безпосередньо залучена" до цього плану. Представник британського уряду заявив, що вони провели власний аналіз розвідданих і твердо впевнені, що Росія планувала створити привід, щоб звинуватити Україну в нападі.

Відзначено, що основні відомості розвідки були розсекречені в надії як зірвати змову, так і переконати союзників у серйозності російського планування. Посадові особи, опитані згідно з цією статтею, просили забезпечити анонімність для обговорення розсекречених відомостей. У четвер директор національної розвідки Евріл Денніка Хейнс та інші високопосадовці поінформували членів Конгресу про ці матеріали.

У матеріалі видання The Washington Post говориться, що деталі плану були розсекречені американською розвідкою, і, як очікується, вони будуть розкриті адміністрацією Президента США Джо Байдена в четвер. Про це повідомили виданню чотири особи, поінформовані в цьому питанні.

Кореспондент із питань національної безпеки видання CNN Кайлі Етвуд у своєму мікроблозі Twitter написала, що заступник радника з національної безпеки Джонатан Файнер підтвердив ці розвіддані. Він сказав, що Росія розглядає можливість організації "надзвичайно ретельно продуманої" змови, щоб використовувати її як привід для вторгнення в Україну. У ній беруть участь фальшиві тіла вбитих та актори, що грають скорботних.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 січня Міністерство закордонних справ після рішення евакуації окремими країнами, зокрема США та Великою Британією, частини співробітників посольств в Україні попросило партнерів утримуватися від кроків, що нагнітають інформаційне поле.

Президент Володимир Зеленський заявив про активне виведення інвесторами грошей з України після початку нагнітання у ЗМІ паніки про можливе повномасштабне вторгнення Росії.