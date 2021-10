Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заволодів чвертю акцій Одеської кіностудії через британську компанію Cinema Love LTD у 2016 році, але продав акції через конфлікт інтересів у 2020 році.

Про це свідчить розслідування видання "Слідство.інфо", передають Українські Новини.

"11 жовтня 2016 року генеральний продюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко як подарунок отримав права на британську компанію-"оболонку" Big Boom LTD. Вже через тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD та придбала Фонд розвитку кіномистецтва в Punta Crescent Limited, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином, Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії", – наголошується в розслідуванні.

Зазначено, що представляти свої інтереси у Фонді розвитку кіномистецтва Ткаченко доручив В'ячеславу Мієнку, який тоді був заступником гендиректора телеканалу "1+1" із правових питань.

Також у розслідуванні відзначається, що Мієнко входив до наглядової ради Одеської кіностудії, а партнер і директорка його компанії Smart Solutions (естонська компанія Мієнка) Анна Савченко стала членом ревізійної комісії тієї ж Одеській кіностудії.

Повідомляється, що у 2017 році директором Одеської кіностудії призначили Андрія Осипова, який із 2016 року обіймав посаду виконавчого директора Smart Solutions, а у 2018 році партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш.

За словами Ткаченка, саме через конфлікт інтересів через п'ять днів після свого призначення міністром, 9 червня 2020 року, він продав свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову.

Однак у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії.

"Протягом 2020-го (Ткаченко) не отримував дохід від продажу акцій британської компанії Cinema Love", – повідомило Національне агентство з попередження корупції у відповідь на запит "Слідство.інфо".

Як повідомляли Українськi Новини, в червні 2020 року Ткаченко заявив про продаж його акцій приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія".

