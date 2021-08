Липень 2021 увійшов до трійки найбільш спекотних за всю історію метеоспостережень разом з липнем 2019 і 2016 років. Про це свідчить звіт Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) в четвер, 5 серпня.

Липень став на 0,33 ° C теплішим, ніж однойменні періоди з 1991 по 2020 роки. Температура повітря в минулому місяці була тільки на 0,07 ° C менше, ніж в липні 2019 і на 0,03 ° C менше, ніж в липні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, липнева спека встановила 4 рекорди - понад два тижні в Києві трималася температура вище 30 градусів.

Також липень 2021 року стало другим найспекотнішим липнем на території Європи. Хвилі спеки спостерігалися від Балтії до східного Середземномор'я. Також аномальні температури повітря переживав захід Північної Америки і Далекий Схід.

Раніше ніч на 12 липня стала найжаркішій для української столиці за весь час спостережень - температура не опускалася нижче + 22º.

Також раніше теж був зафіксований температурний рекорд - ніч на 5 червня в Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень, в той час, як в західних областях України оголосили штормове попередження.

Крім того, 15 червня стало відомо, що в Києві стояла спека, яку синоптики не спостерігали ось уже 140 років.

