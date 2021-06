У 2021 році Міністерство охорони здоров'я відправило в Білорусь 12 осіб на трансплантацію печінки вартістю 131,9 тис. доларів кожна.

"Відповідно до вимог порядку направлення громадян України на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабміну від 27 грудня 2017, № 1079 "Про забезпечення організації направлення громадян України на лікування за кордон" МОЗ було спрямовано на лікування до Республіки Білорусь у клініку StateInstitution "Minsk Scientific and Practical Center for Surgery Transplantology and Hematology", а саме на трансплантацію печінки у 2020 році - 48 громадян і у 2021 році - 12 громадян", - сказано в ньому.

Зазначається, що вартість однієї такої операції становить 131,9 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 коштом держбюджету провели 17 операцій з трансплантації печінки вартістю від 855 до 929 тис. гривень.

Також в березні Міністерство охорони здоров'я віднесло термінові і невідкладні планові госпіталізації і планові операції до таких, які не підпадають під заборону в період карантину.

Раніше Кабмін дозволив проведення планових операцій.

