У Лондоні консультант королеви Великобританії Дженсіс Робінсон продегустували пул українських вин (від компаній 46 Parallel, Beykush, Shabo), які їй надала Комунікативна медіагрупа Drinks+. Робінсон оцінила їх за 20-бальною шкалою в діапазоні від "Видатне вино" (Distinguished) до "Чудове" (Superior). Про це повідомляє Drinks+.

Видання повідомляє, що ця дегустація – початок відліку нової історії України, висока сходинка до вершини, про яку мріє кожен винороб.

"Одна з найбільш топових винних критиків світу, вона має реноме найбільш суворого і вимогливого з них.

А найвищий професіоналізм, безкомпромісність у питанні якості і почуття гумору змушують багатьох побоюватися її часто гострих коментарів, які публікуються на JancisRobinson.com, Дженсіс – журналіст, талановитий письменник, винний оглядач Financial Times, володар Order of the British Empire і особливо хвилюючою маси посади – консультантки Її Величності Королеви Великобританії", – повідомляє Drinks+.

На сайті Робінсон оцінені 200 000 вин з усього світу.

У дегустації взяли участь:

46 Паралельний гранд-адмірал Мерло 2016 і 46 Паралельний гранд-адмірал Brut Nature 2018;

Shabo Telti-Kuruk Grande Reserve 2017 і Iukuridze Family Wine Heritage Vaja Cabernet 2017;

Beykush Kara Kermen 2016 і Beykush Timorasso 2018.

"Сама скромна оцінка, отримана українськими винами – 15.5 балів, – відповідає бронзової медалі престижного конкурсу, а в перекладі з мови пані Робінсон означає більше, ніж "Відмінне вино", що наближається до "Видатного" (16 балів).

Ну, а переважна більшість отримала визначення від "Видатного" і вище, всього пів бала не добравши до статусу "Чудового вина", – повідомляє Drinks+.

Найближчим часом у Financial Times вийде стаття Робінсон про вина Східної Європи. Можливо, серед них будуть і українські вина.

