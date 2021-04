Суд надав Національній поліції тимчасовий доступ до речей і документів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у справі про закупівлю штучних футбольних полів.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

В рамках досудового розслідування Нацполіція допитала 17 свідків, провела обшуки в Українській асоціації футболу (УАФ) і за місцем проживання деяких свідків, а також отримала дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні УЄФА, банків "Ceska sporitelna, as", "Bank of Cyprus LTD" для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів іноземних держав.

В рамках справи Нацполіція хоче ще раз допитати деяких свідків, а також провести їх перехресний допит і ряд експертиз.

Розслідування справи продовжено рішення київського суду до 18 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Національне антикорупційне бюро провело обшуки в УАФ.

Генпрокуратура раніше отримала доступ до документів УАФ у справі про закупівлю штучних футбольних полів.

Раніше в ході обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

У червні 2018 року детективи НАБУ почали розслідувати можливе зловживання владою чиновниками при виділенні бюджетних коштів та закупівлі послуг з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

