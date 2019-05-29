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29 травня 2019, середа, 09:18 636 Доповнено
Силові структури 2019-05-29T12:51:48+03:00
Українські Новини
НАБУ провело обшук в підконтрольних фірмах ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь

НАБУ провело обшук в підконтрольних фірмах ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь

Федерація футболу України.Фото: ФФУ
Федерація футболу України.Фото: ФФУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшук у приміщеннях фірм, підконтрольних Федерації футболу України.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів.

"Вилучили футбольні м'ячі і горілку", - сказав він.

Також була вилучена документація.

Обшук проводився в квітні.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура отримала доступ до документів ФФУ по справі про закупівлю штучних футбольних полів.

НАБУ завело справу на голову ФФУ Павелка після скандального сюжету на ТБ.

Автор розслідування про розкрадання в ФФУ поскаржився на залякування телеканалу Zik Президентом Федерації футболу.

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