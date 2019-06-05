В Українській асоціації футболу проводить обшуки НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в будівлі Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України).

Про це Українським Новинам повідомив начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук.

"Так, з ранку проводяться слідчі дії", - підтвердив він.

При цьому інших деталей не повідомив.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі повідомили Українським Новинам, що слідчі дії в офісі колишньої Федерації футболу проводяться у справі про закупівлю штучних футбольних полів.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня Українська асоціація футболу заперечувала обшуки НАБУ в її будівлі.

Раніше в ході обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

У 2017 році Генпрокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про розкрадання державних коштів при закупівлі штучного покриття для футбольних полів.