В Українській асоціації футболу проводить обшуки НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в будівлі Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України).\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук.\r\n"Так, з ранку проводяться слідчі дії", - підтвердив він.\r\nПри цьому інших деталей не повідомив.\r\nВодночас у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі повідомили Українським Новинам, що слідчі дії в офісі колишньої Федерації футболу проводяться у справі про закупівлю штучних футбольних полів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 травня Українська асоціація футболу заперечувала обшуки НАБУ в її будівлі.\r\nРаніше в ході обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.\r\nУ 2017 році Генпрокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про розкрадання державних коштів при закупівлі штучного покриття для футбольних полів.