Українські мобільні оператори повідомили про те, що з 1 січня 2021 ціни на деякі тарифні плани істотно збільшаться у той час, як тарифи на дзвінки на інших операторів в мережі можуть знизити. Зокрема, зміна тарифів торкнеться користувачів компанії "Київстар", Vodafone і Lifecell, пише РБК-Україна.

Як зміняться тарифи Київстар

Тариф "Безлім" з 1 січня зросте майже у два рази – з 95 гривень в місяць до 175 гривень. У пакет увійдуть: необмежений доступ до інтернету (мобільний і дротовий), обсяг вихідних дзвінків і смс по Україні – до 200 хвилин і 200 смс.

Тарифи для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше також зміняться. Оператор вже почав розсилку повідомлень про те, що потрібно змінити тарифний план до 31 грудня. Інакше – оператор автоматично переведе їх на інший тарифний план.

Тарифний план Smart не змінює умови.

У коментарі представники компанії пояснили зміну тарифів.

"Ми переглядаємо умови деяких старих контрактних тарифів, які ми запустили близько 3 років тому, та в яких весь цей час не змінювали умови. Цими тарифами користується приблизно 1,5% абонентів. За ці роки контрактні абоненти почали використовувати у 3 рази більше мобільного інтернету, більше телефонувати на інші мережі та за кордон. Тому ми рекомендуємо їм самостійно обрати актуальні тарифи з більшим обсягом послуг та навіть пропонуємо 100% знижку на першу абонплату в деяких тарифах. Мінімальна ціна контрактних тарифів починається зі 100 грн на місяць", - розповіли у пресслужбі.

А для людей старшого віку компанія запустила спеціальний тариф "Дзвінки для батьків" без інтернету, лише за 60 гривень.

"Ціни на послуги не можуть залишатися без змін довгий час. На вартість впливає інфляція, зростання курсу валют (оператори купують обладнання в іноземних постачальників), збільшення витрат на модернізацію і будівництво мереж для забезпечення високої якості зв’язку. Наприклад, "Київстар" щороку вкладає близько 5 млрд грн у підтримку якісної роботи мережі. Тому періодично всі оператори та інтернет-провайдери переглядають вартість у старих тарифах", - пояснили у компанії.

Як зміняться тарифи Vodafone

З 28 грудня самий простий тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 гривень до 45 гривень. В пакет входить 1 ГБ інтернету, 100 хвилин по Україні.

Також піднімуться тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривень (5 ГБ і 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривень (9 ГБ та 300 хвилин).

Як зміняться тарифи Lifecell

13 січня 2021 року відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів і Lifecell.

Для тарифів: "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", а також "4 Безліміти 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" буде змінена вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів, а для деяких тарифів також і пакет послуг на один день, розповіли у пресслужбі компанії.

З 14 грудня до 28 лютого наступного року абонентам цих тарифних планів буде надане право безкоштовно змінити тариф на будь-який інший з відкритих для підключення.

Водночас абонентам пропонують скористатися новими тарифними планами "з покращеними умовами та спеціальними зниженими цінами для зареєстрованих/персоніфікованих абонентів".

Як повідомляли Українськi Новини, під час карантину українці стали в 6 разів більше купувати Wi-Fi-роутери і 4G-модеми.

