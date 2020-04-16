Попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми збільшився в 6 разів на час карантину, – Vodafone Retail

Рітейлер Vodafone Retail оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна", Київ) констатує, що попит на мобільні Wi-Fi-роутери і 4G-модеми виріс в 6 разів після введення карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Після введення карантину в інтернет-магазині зріс попит на мобільні Wi-Fi-роутери і 4G-модеми. Їх стали замовляти в 6 разів частіше", - сказано в ньому.

Також компанія заявила, що в 5 разів частіше стали замовляти стартові пакети, в 3 рази частіше - карти пам'яті, при цьому в середньому на 30% знизився попит на всі переносні пристрої, зокрема навушники і смарт-годинник.

За даними Vodafone Retail, попит на флешки і зовнішні жорсткі диски також зріс. Крім того, в середньому на 25% швидше відвідувачі онлайн-магазину приймають рішення про покупку.

Згідно з повідомленням, після введення карантину почастішали в 2 рази відправки замовлень у відділення "Нової пошти" і замовлення на адресну доставку товарів. В цілому обсяг замовлень через Інтернет виріс більш ніж на 30%.

Наголошується, що в Києві частота покупок збереглася на колишньому рівні, а регіони стали частіше замовляти в Інтернеті.

"Динаміка зростання замовлень обернено пропорційна розміром населеного пункту: чим менше місто, тим більше спостерігається приріст замовлень через Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Так, продажу через Інтернет у Харкові, Дніпрі та Львові зросли на 30-40% порівняно з докарантинним періодом.

При цьому покупки стали частіше робити з 12 до 14 годин, тоді як до карантину цей час був затишшям – інтернет-замовлення в основному відбувалися в самому початку і під кінець робочого дня.

Як повідомляли Українські Новини, Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендує мобільним операторам - компаніям "Київстар", "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна"), lifecell (раніше "Астеліт") утриматися від підвищення вартості тарифних планів у зв'язку з введенням у країні обмежувальних заходів за коронавирусной інфекції.

Також мобільні оператори "Київстар", Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна") та lifecell забезпечили безкоштовні дзвінки з роумінгу на урядові гарячі лінії.