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20 травня 2020, середа, 12:24 7
Економіка 2020-05-20T13:15:03+03:00
Українські Новини
Тарифи на дзвінки на інші оператори знизять

Тарифи на дзвінки на інші оператори знизять

Ирина Николенко
Мобільний зв`язок, мобільні оператори, тарифи на мобільний зв'язок, НКРЗІ, дзвінки
Тариф на мобільний зв'язок знизять. Фото: pixabay
Тариф на мобільний зв'язок знизять. Фото: pixabay

В той час, як високошвидкісний мобільний інтернет 4G охопив понад 15 тисяч населених пунктів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), знизила ставку термінації для мобільних операторів на 33%. Про це повідомила завідувачка сектором із забезпечення діяльності голови НКРЗІ Богдана Півень на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Дзвінки на номери інших операторів можуть стати дешевші. НКРЗІ знизила ставку термінації трафіку для мобільних операторів на 33% до 8 копійок за хвилину. Це в свою чергу знизить їх тарифи на дзвінки на номери іншого оператора.

"19 травня на черговому засіданні НКРЗІ прийнято рішення знизити тариф термінації ще на 4 копійки до 8 копійок/ хвилина", – повідомила Богдана Півень.

Як повідомила Пивень, за кожен дзвінок мобоператор платить певну суму оператору іншого абонента. Ця сума розраховується згідно з тривалістю дзвінка і на основі ставки термінації трафіка (фіксованого тарифу на пропуск трафіку), розмір якого встановлює НКРЗІ.

Також в НКРЗІ повідомили, що з 2015 року ставка термінації становить 12 копійок за хвилину. У той час, як собівартість пропуску трафіку станом на 2019 рік, за розрахунками Нацкомісії, становить 3-6 копійок за хвилину.

Таким чином, через зниження ставки термінації, оператори зможуть зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіку. Також збільшать об'єм мережевого трафіку і зможуть запропонувати споживачам більш вигідні тарифні плани.

Новий тариф вступить в силу з першого січня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину українці стали в 6 разів більше купувати Wi-Fi-роутери і 4G-модеми.

Автодорогу "Дніпро – Решетилівка" покриють мобільним зв'язком 4G, це буде перший пілотний проект для покриття траси.

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