Spotify проаналізував, яку музику вибирали 320 мільйонів користувачів з різних країн в 2020 році, і зібрав треки і виконавців, яким віддавали перевагу українські слухачі з моменту запуску сервісу в Україні 15 липня у той час, як Google опублікував рейтинг найпопулярніших відео в 2020 . Найпопулярніший в світі аудіострімінговий сервіс за підпискоюпроаналізував, яку музику вибирали 320 мільйонів користувачів з різних країн в 2020 році, і зібрав треки і виконавців, яким віддавали перевагу українські слухачі з моменту запуску сервісу в Україні 15 липня

Також, сьогодні, 2-го грудня, українським користувачам в застосунку стала доступна персональна статистика прослуховування музики з моменту запуску сервісу 15 липня. Вона допоможе дізнатися, які треки і виконавці полюбилися найбільше, а також покаже, скільки часу користувачі слухали музику і які жанри переважали. Статистика індивідуальна для кожного користувача Spotify.



Музика і соцмережі



Рік, що минає, пройшов під знаком соціального дистанціювання і віддаленої роботи, тому слухачі стали більше використовувати музику при спілкуванні зі своїми друзями в соціальних мережах. Найчастіше українські користувачі Spotify ділилися улюбленими треками в історіях Instagram, де особливою популярністю користувалася бадьора композиція "Танцы" Рок-колективу ssshhhiiittt!. Також слухачі часто ділилися романтичним треком "we fell in love in october "від інді-поп виконавиці girl in red, піснею "Sweater Weather "інді-рок групи The Neighbourhood і меланхолійним треком "Star Shopping" в стилі емо-реп.

Трендом року став реп, але рок і поп теж популярні



Інтереси багатьох слухачів Spotify в Україні в 2020 році відповідали глобальним трендам. В топі музикантів лідирують виконавці репу - kizaru, MORGENSHTERN Скриптонит, Макс Корж, ЛСП . Так само і з топом альбомів: велика частина - це альбоми представників реп-сцени.

Проте суміш жанрів помітна в рейтингу найкращих треків. Тут хіп-хоп треки "Дежавю" (kizaru) і "Cadillac" (MORGENSHTERN, Елджі) є сусідами з поп-хітами "Снова я напиваюсь" від SLAVA MARLOW і "Поболели и прошло" від HENSY.

Найбільше розмаїття смаків серед українських слухачів Spotify демонструє топ-5 популярних груп, в якому лідирує жанр K-Pop. Список очолив корейський бой-бенд BTS, який в 2020 році став світовим феноменом. Їх перший англомовний сингл "Dynamite" встановив глобальний рекорд Spotify (12.6 мільйонів прослуховувань в перші 24 години).

Крім цього, в топ потрапила панк-група "Король и Шут" і представники металу Rammstein, які оголосили в червні 2020 року про те, що працюють над новими треками. І, звичайно, не обійшлося без хіп-хопу - в п'ятірку найкращих колективів увійшла американська група $uicideboy$.

Топ виконавиць



У рейтингу найпопулярніших виконавиць майже всі місця зайняли світові зірки. Найчастіше українські користувачі слухали тріумфатора найпрестижнішої музичної премії Греммі-2020 Billie Eilish, а також Ariana Grande, яку в 2019 році Spotify назвав найпопулярнішою артисткою десятиліття. У топ-5 потрапила і Dua Lipa, чий альбом "Future Nostalgia" в квітні 2020 року побив рекорди Spotify як найбільш прослуховуваний в день альбом, записаний виконавицею з Великобританії. Українським слухачам сподобалося і творчість Halsey - автора хітів "Closer" в дуеті з The Chainsmokers і "New Americana".

Підсумки року Spotify в Україні



Топ-5 виконавців



kizaru,

MORGENSHTERN,

Скриптонит,

Макс Корж,

ЛСП

Топ-5 виконавиць



Billie Eilish

Ariana Grande

Zivert

Dua Lipa

Halsey

Топ-5 груп



BTS

Miyagi & Andy Panda

Король і Шут

$uicideBoy$

Rammstein

Toп-5 треків



"Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW

"Дежавю", kizaru

"Blinding Lights", The Weeknd

"Cadillac", MORGENSHTERN, Елджі

"Поболели и прошло", HENSY

Топ-5 альбомів

"BORN TO TRAP", kizaru

"YAMAKASI", Miyagi & Andy Panda

"OLD BLOOD", Вoulevard Depo

"Karmageddon", kizaru

"After Hours" The Weeknd "

Під який настрій найчастіше шукали музику?



Життєрадісне

Щасливе

Розслаблене

Впевнене

Спокійне

Топ-5 треків, якими ділилися в Instagram



"Танцы", ssshhhiiittt!

"Star Shopping", Lil Peep

"we fell in love in october", girl in red

"Положение", Скриптонит

"Sweater Weather", The Neighbourhood

Підсумки року Spotify в світі

Топ-5 виконавців



Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Топ-5 виконавиць



Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Топ-5 альбомів



Bad Bunny - "YHLQMDLG"

The Weeknd - "After Hours"

Post Malone - "Hollywood's Bleeding"

Harry Styles - "Fine Line"

Дуа Ліпа - "Майбутня ностальгія"

Топ-5 треків



The Weeknd - "Blinding Lights"

Tones and I - "Dance Monkey"

Roddy Ricch - "The Box"

Imanbek, SAINt JHN - "Roses - Imanbek Remix"

Dua Lipa - "Do not Start Now"



Як повідомляли Українські Новини, Google тепер може знайти пісню, якщо просто наспівати або насвистати мелодію.



Крім того, які переваги Spotify і чим відрізняється від інших.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини