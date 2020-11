У Нідерландах, де раніше чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску , поїзд, який зійшов з рейок, врятувала від падіння з моста статуя кита. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Спійкенісе, неподалік Роттердама, де поїзд метро пробив бар'єр у кінці колії.

Машиністу поїзда вдалося врятуватися завдяки вдало розміщеної художньої інсталяції хвостів китів, один з яких затримав поїзд і не дав йому впасти вниз.

"Але замість того, щоб впасти з 10-метрової висоти, він драматично завис в повітрі, акуратно розташувавшись на величезній скульптурі китового хвоста на станції метро De Akkers.

Вагони поїзда були порожні, крім машиніста там нікого не було", - повідомляє BBC.

Машиніст зміг самостійно покинути потяг. Він не постраждав.

Тепер місцева влада думають про те, як безпечно зняти потяг з інсталяції.

Скульптура під назвою "китів хвости" є роботою архітектора і художника Мартена Струіса. Її встановили у воді в кінці колії в 2002 році.

"Вона стоїть там майже 20 років, і ... можна очікувати, що пластик стане тоншим, але це, мабуть, не так.

Я ніколи й уявити такого не міг", - сказав Струіс.

An elevated tram rammed past the end of its tracks in Rotterdam, Netherlands on Monday morning and nearly plunged 32 feet, but instead was saved by the tail of a whale statue coincidentally named "Saved by a Whale's Tale.” No one was injured. pic.twitter.com/zlHVGT9TPe

— CBS News (@CBSNews) November 2, 2020

Як повідомляли Українські новини, у вересні в Києві зійшла з рейок електричка.

Також в 2019 році в Києві перекинулися 7 вантажних вагонів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини