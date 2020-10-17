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17 жовтня 2020, субота, 08:25 16
Суспільство 2020-10-17T14:45:03+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 220 днів. Які обмеження діють в кольорових епідзонах

Україна на карантині 220 днів. Які обмеження діють в кольорових епідзонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Сьогодні 220-й день карантину, до встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 76 днів.

Сьогодні почався 220-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 13 жовтня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 1 січня 2021 року.

До цієї дати залишилося 76 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області буде розділено на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованим Міністерством охорони здоров'я інфографіком, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там будуть діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування закладів, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, буде закрито спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, які мають на меті потрапити на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей та Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Також з понеділка Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні,  а сім обласних центрів потрапляють в "червону".

Тим часом за добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. 

 

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