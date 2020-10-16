У жовтні рейтинг "Довіряй справах" на виборах в Одеську міськраду зріс до 32,8%, ОТЗЖ - до 27,2%, - опитування

В той час, як рейтинг кандидата в мери Одеси Труханова виріс до 48,1%, Скорика зріс до 19,2% , з гідно з жовтневим опитуванням Української соціологічної групи, рейтинг партії "Довіряй справах" на виборах в Одеську міську раду виріс 0,7 процентних пункту до 32,8%, "Опозиційною платформи - За життя" зріс на 1 п.п. до 27,2%, "Слуги народу" зріс на 1,3 п.п. до 11,6%, "Європейської солідарності" знизився на 0,9 п.п. до 6,2%, "Української морської партії Сергія Ківалова" виріс на 1,4 п.п. до 5,8%, "Партії Шарія" знизився на 2,2 п.п. до 5,4%, "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "виріс на 0,9 до 5,1%.

Про це свідчать результати опитування.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Решта партій набирають менше ніж 2%: "За майбутнє" - 1,7%, "Сила і честь" - 1,5%, "Голос" - 1,2%.

Опитування проводилося 4-10 жовтня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителів Одеси і 1 тис. - Одеської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українськi Новини, на виборах в Одеську облраду у ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справах" виріс рейтинг в жовтні.

Раніше 32,1% опитаних в Одесі у вересні Української соціологічною групою за "Довіряй справам", 26,2% - за ОПЗЖ, 10,3% - за "Слугу народу", 7,6% - за "Партію Шарія", 7,1% - за "Євросолідарність" на виборах до міськради.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини