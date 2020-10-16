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16 октября 2020, пятница, 16:22 10
Общество 2020-10-16T16:22:28+03:00
Українські Новини
На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре

На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре

Ольга Фандорина
Выборы, Рейтинг, Соцопрос, Одесский облсовет, Доверяй делам, ОПЗЖ
Социологический опрос. Фото: 5.ua
Социологический опрос. Фото: 5.ua

Согласно октябрьскому опросу Украинской социологической группы, рейтинг партии "Оппозиционная платформа - За життя" на выборах в Одесский областной совет вырос на 0,7 процентных пункта до 36,1%, "Слуги народа" вырос на 1,7 п.п. до 19,5%, "Доверяй делам" вырос на 3,9 п.п. до 16,3%, "Европейской солидарности" остался на уровне 6,5%, "Всеукраинского объединения "Батьківщина" снизился на 0,3 п.п., "Партии Шария" вырос на на 0,3 п.п. до 5,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%: "Украинская морская партия Сергея Кивалова" - 2,7%, "За будущее" - 2,4%, "Наш край" - 1,8%, "Победа Пальчевского" - 1,7%, "Сила и честь" - 1,5%.

2,2% опрошенных ответили, что проголосуют против всех, 18,7% - тяжело ответить, 14,3% - не будут голосовать.

Опрос проводился 4-10 октября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Одессы и 1 тыс. - Одесской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, 35,4% опрошенных в Одесской области в сентябре Украинской социологической группой за ОПЗЖ, 18,3% - за "Слугу народа", 12,4% - за "Доверяй делам", 6,5% - за "Евросолидарность", 6,2% - за "Батьківщину" и 5,3% - за "Партию Шария" на выборах в облсовет.

Местные выборы состоятся 25 октября.

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