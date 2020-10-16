В кінці робочого тижня Київ "стоїть" в масштабних заторах. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 16 жовтня, в Києві утворилися масштабні затори. Про те, які дороги найзавантаженіші, розкажуть Українські Новини з посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, найзавантаженішою станом на 09:50 є вулиця Хрещатик, а також бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського та Петрівська алея.

Пробки в центрі Києва

Крім того, повільно автомобілі пересуваються по вулиці Велика Васильківська.

Затори вранці скували і проспект Перемоги, вулицю Жилянську і вулицю В'ячеслава Чорновола.

Паралізовані вулиці Борщагівська і вулиця Вадима Гетьмана.

Традиційно завантажена Окружна дорога в районі виїзду в напрямку Вишневого і Софіївської Борщагівки. Також пробки на Окружній дорозі спостерігаються в районі "Жулян".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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