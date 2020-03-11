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11 березня 2020, середа, 17:55 27
Силові структури 2020-03-11T19:15:02+02:00
Українські Новини
СБУ затримала учасника ІДІЛу в Києві

СБУ затримала учасника ІДІЛу в Києві

Елизавета Кесельман
СБУ, Ісламська держава, ІДІЛ, Затримання СБУ
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Після того, як 10 березня співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконного вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки та військової авіації на суму понад 1 млн доларів, сьогодні, СБУ затримали в Києві одного з учасників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який знаходиться в міжнародному розшуку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях.

Зазначено, що він приєднався до однієї з етнічних угруповань, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

згідно з постановою Шевченківського районного суду Києва затриманий перебуває під вартою.

Наголошується, що розпочато процедуру його екстрадиції.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2018 року СБУ заблокувала в Києві канал збуту в Україні зброї і боєприпасів, організованого прихильниками "Ісламської держави".

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