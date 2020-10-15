Зарплата Гутцайта за вересень склала 71 тис. гривень

За вересень міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт отримав заробітну плату в розмірі 71,2 тис. Гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді і спорту на запит Українських Новин.

Міністр молоді та спорту отримав у вересні заробітну плату розміром 71,2 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді і спорту на запит Українських Новин.

Посадовий оклад міністра склав 47 530 гривень, доплата за державну таємницю - 9 505 гривень, відпускні - 14 230 гривень. Таким чином, сума коштів, нарахована Гутцайту у вересні, склала 71 261 гривню.

Сума утриманих податків склала 13 896 гривень. Фактична сума коштів, отримана міністром, склала 57 365 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Симонова склала 35 461 гривню, заступників Марини Попатенко - 96 899 гривень, Матвія Бідного - 48 837 гривень, Віталія Лаврова - 49 527 гривень, Ніни Лемеш - 93 855 гривень, Валерія Жалдака - 60 867 гривень, держсекретаря Олексія Перевезенцева - 95 459 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, перша зарплата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, призначеного 4 березня, міністром молоді та міністром спорту, за березень становить 54 тис. гривень.

Крім того, у липні заробітна плата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта сягнула 102,5 тис. гривень

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини