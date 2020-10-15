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15 жовтня 2020, четвер, 21:54 8
Суспільство 2020-10-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одружився на голові Чернігівської ОДА, яка обіцяла прострелити соратникам ноги

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одружився на голові Чернігівської ОДА, яка обіцяла прострелити соратникам ноги

Ольга Фандорина
весілля, Шлюб, Руслан Хомчак, Анна Коваленко
Анна Коваленко і Руслан Хомчак. Фото: Міноборони України і Facebook-сторінка Коваленко
Анна Коваленко і Руслан Хомчак. Фото: Міноборони України і Facebook-сторінка Коваленко

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак та Ганна Коваленко, яку було призначено на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації та яка обіцяла прострелити ноги своїм соратникам, одружилися. Цю інформацію Коваленко підтвердила "Громадському" 15 жовтня.

Першим про їх одруження написав Telegram-канал "Силовий". Коли саме пара розписалася, не повідомляється. За даними "Оглядача", Хомчак і Коваленко зустрічалися пів року. За словами джерела видання, урочистих святкувань пара поки не планує через пандемію - обидва нещодавно перенесли коронавірусну інфекцію. У Хомчака і Коваленко 24 роки різниці: йому 53 роки, а їй - 29.

"Ганні з часів роботи журналістом була чужа військова тематика, а після призначення на високі посади про свого майбутнього чоловіка відгукувалася виключно в позитивному ключі, хоча відносин не афішувала. При цьому її особиста сторінка в Facebook рясніє посиланнями на інтерв'ю Хомчака", - повідомили автори спільноти.

Головнокомандувач ЗСУ, за інформацією "Обозревателя", розлучився в 1993 році, для Коваленко це перший шлюб.

Як повідомляли Українські Новини, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак видужав від коронавірусу.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак констатував укомплектованість армії на 90% і виступав за підвищення мінімальної заробітної плати контрактників до 20 тис. гривень.

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