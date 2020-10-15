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15 жовтня 2020, четвер, 17:34 12
Силові структури 2020-10-15T19:00:03+03:00
Українські Новини
У поліції почали розслідувати, хто 14 жовтня приніс під Офіс Президента банер з антисемітськими написами

У поліції почали розслідувати, хто 14 жовтня приніс під Офіс Президента банер з антисемітськими написами

Кира Молчанова
Антисемітизм, Поліція, Офіс президента, Образа
Офіс Президента. Фото: Вікіпедія
Офіс Президента. Фото: Вікіпедія

Поліція відкрила за фактом розміщення 14 жовтня банера з антисемітськими висловлюваннями біля Офісу Президента кримінальне провадження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби київської поліції, передають Українські Новини.

У поліцію Києва з офіційним листом звернувся виконавчий директор Об'єднаної єврейської громади України.

Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу Президента в Києві невідомі розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу, це - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Досудове розслідування триває, поліціянти встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, президент Зеленський в інтерв'ю виданню The Times of Israel зазначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, а він сам має єврейську кров.

Тим часом 14 жовтня, у День захисника України, близько 3 тис. націоналістів почали марш на честь Української повстанської армії (УПА) в Києві.

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