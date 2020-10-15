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  • Nissan зіткнувся зі Skoda. У ДТП під Києвом постраждало двоє дітей і двоє дорослих
15 жовтня 2020, четвер, 16:25 6
Події 2020-10-15T17:45:02+03:00
Українські Новини
Nissan зіткнувся зі Skoda. У ДТП під Києвом постраждало двоє дітей і двоє дорослих

Nissan зіткнувся зі Skoda. У ДТП під Києвом постраждало двоє дітей і двоє дорослих

Кира Молчанова
Nissan, Skoda, Аварія

Під Києвом недалеко від міста Ірпінь сталося ще одне ДТП з постраждалими: зіткнулися Nissan і Skoda, в результаті чого постраждали двоє дорослих і двоє дітей 14 і 8 років.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Відомо, що Nissan їхав в сторону Києва. Skoda була припаркована на узбіччі. Водій "Шкоди" хотів розвернутися і поїхати в сторону Ірпеня, але не помітив приїжджає поруч "Nissan" і врізався в нього.

Сила удару була настільки великою, що одна людина виявилася затиснутий в машині, тому співробітникам ДержНС довелося його вирізати звідти.

На місце працювали поліційні, які повинні встановити всі обставини ДТП.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня в Києві кур'єр Glovo не впорався з керуванням і влетів в новий Lexus.

23 вересня в Дарницькому районі Києва сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано три людини.

А недавно 2 людини загинули в результаті аварії за участю автомобіля заступника військового прокурора Західного регіону Сергія Коцюби в Хмельницькій області.

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