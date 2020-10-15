Nissan зіткнувся зі Skoda. У ДТП під Києвом постраждало двоє дітей і двоє дорослих

Під Києвом недалеко від міста Ірпінь сталося ще одне ДТП з постраждалими: зіткнулися Nissan і Skoda, в результаті чого постраждали двоє дорослих і двоє дітей 14 і 8 років.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Відомо, що Nissan їхав в сторону Києва. Skoda була припаркована на узбіччі. Водій "Шкоди" хотів розвернутися і поїхати в сторону Ірпеня, але не помітив приїжджає поруч "Nissan" і врізався в нього.

Сила удару була настільки великою, що одна людина виявилася затиснутий в машині, тому співробітникам ДержНС довелося його вирізати звідти.

На місце працювали поліційні, які повинні встановити всі обставини ДТП.

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