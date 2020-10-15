Зеленський обіцяє передати 2 млн га державної землі в комунальну власність

Президент Володимир Зеленський, підписуючи указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної власності в комунальну, звинуватив критиків земельної реформи у брехні українцям.

Про це він повідомив в ході робочого візиту до Чернігівської області, передають Українські Новини.

"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність ", - сказав он.

Президент нагадав, що 31 березня був прийнятий закон про обіг сільгоспземель, 6 травня - підписано закон, завдяки якому будуть впорядковані реєстри природних ресурсів, а 22 липня - підписаний закон про просторове планування громад.

"Є ключовий момент, без якого децентралізація в Україні не може бути завершена - передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок зроблений. Ми повертаємо землі людям - з центру на місця", - сказав він.

Президент підписав указ і повідомив, що 26 жовтня всі новостворені громади повинні будуть отримати землі в кого комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування.

За його словами, місцеве самоврядування отримає у своє користування понад 2 млн гектарів землі.

"Це дійсно історичний день. Це найкраща відповідь всім, вибачте за такі слова, брехунам і маніпуляторам, деяким колишнім Президентам, колишнім "прем'єр-міністершу", колишнім адвокатам, нинішнім кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і молодим прогресивним реформаторам в лапках. Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у цих людей є тільки два шляхи - або визнати свою помилку і вибачитись за свою брехню, або замовкнути та не заважати нам робити життя українців краще ", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці вересня Конституційний Суд відклав розгляд конституційності закону про запуск ринку землі.

Раніше, 28 квітня, Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини