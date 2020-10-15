"Я не тримаюся за владу". Президент Киргизстану Жеенбеков подав у відставку на фоні протестів у країні

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 15 жовтня, подав у відставку на фоні антиурядових протестів у країні . Про це він повідомив у своєму зверненні, опублікованому на офіційному сайті президента Киргизстану.

Повідомляється, що президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 15 жовтня, зробив звернення до мешканців Киргизстану у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в країні.

"Вчора Жогорку Кенеш затвердив склад Уряду, я підписав укази Президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість.

На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває. Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту", — заявив Жеенбеков.

У зв'язку з цим Жеенбеков вирішив подати у відставку.

"Для мене мир в Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій в суспільстві понад усе. Немає нічого дорожчого для мене життя кожного мого співвітчизника.

Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку ", - написав Жеенбеков.

Як повідомляли Українські новини, у серпні експрезидент Киргизстану Атамбаєва посадили на 11 років з конфіскацією майна.

Також Жеенбеков був обраний президентом в 2017 році.

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