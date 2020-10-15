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15 жовтня 2020, четвер, 11:27 9
Економіка 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Підвищення тарифів на електроенергію може призвести до зупинки хімпідприємств, - Союз хіміків України

Підвищення тарифів на електроенергію може призвести до зупинки хімпідприємств, - Союз хіміків України

Александр Дмитриенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Союз хіміків, Хімпром

Підвищення будь-яких тарифів на електричну енергію в Україні може призвести до зупинки хімічних підприємств, що випускають мінеральні добрива, що несе загрозу продовольчій безпеці країни.

Про це Українським Новинам сказав президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

"Ми категорично проти підвищення тарифів на електроенергію в будь-якому варіанті, хай то  буде генерація, передача або розподіл електроенергії. Це призведе до зупинки основних потужностей хімзаводів, які випускають мінеральні добрива. А це, в свою чергу, спричинить дефіцит добрив, неврожай і т. ін., аж до появи загрози продовольчій безпеці України", - зазначив він.

Зі слів Голубова, зараз середня рентабельність хімпідприємств становить 1,3%.

"Підприємства балансують на межі збитковості й можуть зупинитися в будь-який момент. Якщо це станеться, то кому буде потрібна ця дорога електроенергія?", - підкреслив він.

Голубов також висловив думку, що постійне зростання тарифів на електроенергію пов'язане із завищеними цінами на "зелену" електроенергію СЕС і ВЕС.

"Держава не знає, як платити за цими" зеленими "тарифами. Чому це перекладають на плечі промисловості, яка і так ледь животіє? Будь-яке підвищення тарифів згубно позначається на всій промисловості", - констатував він.

Как сообщали Українськi Новини, українські виробники феросплавної продукції виступають за введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 30,2%, або на 72,53 гривень/МВт-год до 312,76 гривень/МВт-год на грудень 2020 року.

Також "Укренерго" пропонує збільшити у 2,08 разу або на 260,8 гривень/МВт-год до 501,03 гривень/МВт-год свій тариф на передачу електроенергії на 2021 рік.

При цьому гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса з проханням ініціювати прийняття мораторію на підвищення тарифів на послуги з передачі електроенергії і на послуги диспетчерського управління до кінця 2021 року.

Комбінат підкреслює, що підвищення тарифів на передачу електроенергії збільшить собівартість продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може призвести до зниження обсягів виробництва і, як наслідок, до скорочення персоналу.

З серпня НКРЕКУ підвищила тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 54,6%, або на 84,83 грн/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год.

У звіті Європейської комісії йдеться, що в січні-березні 2020 року ціна електроенергії в Україні була вищою, ніж в Європі.

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